Не успела в Epic Games Store начаться раздача Layers of Fear 2 и Costume Quest 2, как Epic Games порадовала нас второй важной новостью: в магазине стартовала большая распродажа, проведение которой приурочено к скорому началу Хэллоуина — горячо любимого в западных странах праздника. Пусть вас не смущает название «Распродажа на Хэллоуин»: в ней принимают участие по большей части игры, не имеющие никакого отношения к ужастикам и триллерам.

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Предложений в рамках распродажи очень много, поэтому мы перечислим в данном материале лишь несколько из них:

Red Dead Redemption 2 за 1 674 рубля (скидка 33 %);

The Outer Worlds за 999 рублей (скидка 50 %);

Grand Theft Auto V Premium Edition за 749 рублей (скидка 50 %);

Civilization VI за 499 рублей (скидка 75 %);

Crysis Remastered за 865 рублей (скидка 35 %).

Важно помнить, что на распродаже также действуют купоны на скидку в 650 рублей на товары стоимостью от 899 рублей. Если у вас нет купона, то вплоть до завтрашнего вечера (18:00 по МСК) его можно получить, активировав на своём EGS-аккаунте условно-бесплатную версию Rocket League.

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Распродажа в Epic Games Store пройдёт до 5 ноября.