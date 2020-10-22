Незаметно настал очередной вечер четверга, а это значит, что в Epic Games Store обновилась бесплатная раздача игр. С сегодняшнего дня и до 29 октября в магазине можно будет получить психологический хоррор Layers of Fear 2, а также милое ролевое «хэллоуинское» приключение Costume Quest 2.

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В Layers of Fear 2 мы играем за голливудскую звезду, исполняющую главную роль в странном фильме загадочного режиссёра, избравшего местом съёмок океанский лайнер. На борту которого, естественно, происходит какая-то чертовщина, в которой предстоит разобраться.

Costume Quest 2 же, хоть тематически и относится к «хэллоуинской» тематике, но на деле это очаровательное ролевое приключение, в котором нам предстоит спасти этот любимый в западных странах праздник.

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В следующий четверг подарки сменятся на Blair Witch и Ghostbusters The Video Game Remastered.