В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Layers of Fear 2 и Costume Quest 2
А на следующей неделе подарят Blair Witch и ремастер Ghostbusters The Video Game.
Незаметно настал очередной вечер четверга, а это значит, что в Epic Games Store обновилась бесплатная раздача игр. С сегодняшнего дня и до 29 октября в магазине можно будет получить психологический хоррор Layers of Fear 2, а также милое ролевое «хэллоуинское» приключение Costume Quest 2.
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В Layers of Fear 2 мы играем за голливудскую звезду, исполняющую главную роль в странном фильме загадочного режиссёра, избравшего местом съёмок океанский лайнер. На борту которого, естественно, происходит какая-то чертовщина, в которой предстоит разобраться.
Costume Quest 2 же, хоть тематически и относится к «хэллоуинской» тематике, но на деле это очаровательное ролевое приключение, в котором нам предстоит спасти этот любимый в западных странах праздник.
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В следующий четверг подарки сменятся на Blair Witch и Ghostbusters The Video Game Remastered.
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