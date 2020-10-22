Студия Rebellion решила порадовать тех, кто ждёт сиквел Evil Genius, и опубликовала свежий геймплейный видеоролик, в котором демонстрируется строительство и обустройство нашего «злобно-гениального» логова, подготовка миньонов, планирование дерзких вылазок и защита своих злодейских делишек.

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К сожалению, релиз Evil Genius 2 из-за коронавируса и сопутствующих ему проблем и ограничений отложили до следующего года, но разработчики пообещали регулярно делиться с нами подробностями проекта.