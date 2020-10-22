Поддержка модификаций в Total War Troy Saga появится на неделю позже, чем планировалось
Тому помешали технические трудности.
Студия Creative Assembly объявила о том, что поддержка пользовательских модификаций в Total War Troy Saga и улучшенный фоторежим сегодня не появятся: из-за некоторых технических сложностей выход соответствующего обновления пришлось отложить на неделю — до следующего четверга, 29 октября.
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Но есть и хорошая новость: в один день с фоторежимом и поддержкой модификаций для Total War Troy Saga выпустят «кровавое» дополнение, превращающее войну в настоящий жестокий ад. Впечатлительным, как говорится, установка данного DLC категорически не рекомендуется. Хотя в комментариях шутят, что у них уже аллергия на «кетчуп и спагетти».
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Стоит напомнить, что Total War Troy Saga вышла в середине августа, и в течение первых суток бесплатно раздавалась всем желающим в Epic Games Store. Счастливыми обладателями подарка стали более 7,5 млн пользователей.
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