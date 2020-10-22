На прошлой неделе состоялся долгожданный релиз Age of Empires III Definitive Edition. По такому случаю разработчики улучшенного издания второй части серии решили провести внутри своей игры праздничное мероприятие. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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В рамках мероприятия игроки смогут использовать в Age of Empires II Definitive Edition облик мушкетёра для канониров (Hand Cannoneer), установить памятник большой бомбарде во дворе городского центра, а также заставить мортиры стрелять капибарами-ядрами. Эти очаровательные животные стали своего рода мемом среди поклонников Age of Empires III. Наконец, игроки получат три новых иконки профиля — мушкетёр, воин и капибара.

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Напомним, что в Age of Empires III Definitive Edition представлена улучшенная графика, внесены изменения в баланс игры, улучшен интерфейс, а также внедрён новый контент — новые цивилизации, обучающий режим, исторические битвы и многое другое. Хотя в целом проект отличный, игроки жалуются на хромающую оптимизацию, так что остаётся надеяться, что в будущих обновлениях ситуация будет исправлена.