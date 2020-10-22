Капибара-ядро: выход Age of Empires III Definitive Edition отметили в ремастере второй части
Получилось забавно.
На прошлой неделе состоялся долгожданный релиз Age of Empires III Definitive Edition. По такому случаю разработчики улучшенного издания второй части серии решили провести внутри своей игры праздничное мероприятие. Сопутствующий видеоролик прилагается.
реклама
В рамках мероприятия игроки смогут использовать в Age of Empires II Definitive Edition облик мушкетёра для канониров (Hand Cannoneer), установить памятник большой бомбарде во дворе городского центра, а также заставить мортиры стрелять капибарами-ядрами. Эти очаровательные животные стали своего рода мемом среди поклонников Age of Empires III. Наконец, игроки получат три новых иконки профиля — мушкетёр, воин и капибара.
реклама
Напомним, что в Age of Empires III Definitive Edition представлена улучшенная графика, внесены изменения в баланс игры, улучшен интерфейс, а также внедрён новый контент — новые цивилизации, обучающий режим, исторические битвы и многое другое. Хотя в целом проект отличный, игроки жалуются на хромающую оптимизацию, так что остаётся надеяться, что в будущих обновлениях ситуация будет исправлена.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила