Разработчики из французской студии Tactical Adventures выпустили в ранний доступ Solasta: Crown of The Magister. Это ролевая игра с элементами тактики. В основу всех механик данного проекта положена пятая редакция правил Dungeons & Dragons. Авторы клятвенно заверяют, что их детище способно передать дух настольной ролевой игры. Вместе с этим Solasta способна рассказать игрокам довольно глубокую историю.

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Кстати, об этой самой истории. Она про спасение мира, тут без откровений. Королевство Эльфов было уничтожено после некоего события, поэтому в мире игры люди доминируют. Наша же цель — спасение мира от древнего зла. По таком случаю отряд из четырёх бойцов готов отправиться в приключение. Надо отметить, что в Steam у Solasta: Crown of The Magister довольно хорошие отзывы. На момент написания данной заметки игра собрала 169 пользовательских рецензий, 92% из которых являются положительными.

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Сколько Solasta пробуть в раннем доступе — предсказать трудно. Но пока всё выглядит многообещающе.