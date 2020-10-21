Ролевая тактика Solasta: Crown of The Magister вышла в ранний доступ Steam и пока собирает отличные отзывы
Посмотрим, посмотрим…
Разработчики из французской студии Tactical Adventures выпустили в ранний доступ Solasta: Crown of The Magister. Это ролевая игра с элементами тактики. В основу всех механик данного проекта положена пятая редакция правил Dungeons & Dragons. Авторы клятвенно заверяют, что их детище способно передать дух настольной ролевой игры. Вместе с этим Solasta способна рассказать игрокам довольно глубокую историю.
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Кстати, об этой самой истории. Она про спасение мира, тут без откровений. Королевство Эльфов было уничтожено после некоего события, поэтому в мире игры люди доминируют. Наша же цель — спасение мира от древнего зла. По таком случаю отряд из четырёх бойцов готов отправиться в приключение. Надо отметить, что в Steam у Solasta: Crown of The Magister довольно хорошие отзывы. На момент написания данной заметки игра собрала 169 пользовательских рецензий, 92% из которых являются положительными.
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Сколько Solasta пробуть в раннем доступе — предсказать трудно. Но пока всё выглядит многообещающе.
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