Всего неделя (с небольшим) остаётся до выхода Watch Dogs Legion, и сегодня Ubisoft решила наглядно продемонстрировать меню настроек, в том числе графических, в PC-версии этого ожидаемого многими проекта. Видеоролик весьма продолжительный, поскольку менеджер Ubisoft по связям с общественностью подробно описывает каждое подменю и расположенные в нём параметры.

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В Watch Dogs Legion можно будет настраивать уровень сложности и отдельно активировать режим перманентной смерти наших агентов, выбирать режимы работы бега, ходьбы, прицеливания и многих других геймплейных элементов. Доступны богатые возможности настроек мыши и клавиатуры, огромный перечень графических настроек вместе с индикатором потребляемой видеопамяти, нагрузки на центральный и графический процессоры, а также подробное описание того, за что отвечает тот или иной параметр.

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Watch Dogs Legion выйдет 29 октября. С подробными системными требованиями новинки можно ознакомиться здесь.