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Ubisoft обновила системные требования Watch Dogs Legion: они стали ещё подробнее

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В середине сентября Ubisoft опубликовала предельно подробные системные требования своего потенциально замеательного боевика Watch Dogs Legion. К сожалению, компания немного поторопилась, ведь уже через несколько дней после публикации NVIDIA анонсировала свои новые графические ускорители на базе архитектуры Ampere, поэтому сегодня Ubisoft представила нашему вниманию обновлённые требования.

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Главное изменение — теперь системные требования Watch Dogs Legion разбиты на семь категорий, хотя ранее их было шесть. Также в требованиях появились упоминания ускорителей GeForce RTX 30 Series, поменялись (как в сторону увеличения, так и в сторону снижения) требования к центральному процессору, зато требование к свободному пространству на накопителе осталось прежним.

Первая категория — разрешение 1080p при низких настройках качества без трассировки лучей:

  • процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400;
  • 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1650 или AMD Radeon R9 290X;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Вторая категория — разрешение 1080p при высоких настройках качества без трассировки лучей:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060/GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 480;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Третья категория — разрешение 1440p при высоких настройках качества без трассировки лучей:

  • процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Четвёртая категория — разрешение 4K при ультравысоких настройках качества без трассировки лучей:

  • процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/RTX 3080;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе (плюс 20 Гбайт для набора текстур высокого разрешения);
  • операционная система Windows 10.

Пятая категория — разрешение 1080p, высокие настройки качества, трассировка лучей в режиме Medium, DLSS в режиме Quality:

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Шестая категория — разрешение 1440p, очень высокие настройки качества, трассировка лучей в режиме High, DLSS в режиме Quality:

  • процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Седьмая категория — разрешение 4K, ультравысокие настройки качества, трассировка лучей в режиме Ultra, DLSS в режиме Performance:

  • процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе (плюс 20 Гбайт для набора текстур высокого разрешения);
  • операционная система Windows 10.

Watch Dogs Legion выйдет 29 октября.

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