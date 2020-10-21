После недолгого присутствия на тестовых серверах контент девятого сезона поддержки королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds стал доступен всем игрокам. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Главным нововведением девятого сезона является поле боя Парамо — это так называемая динамическая карта, то есть, её локации будут изменяться от матча к матчу, благодаря чему новые высадки в Парамо будут отличаться от предыдущих. Парамо рассчитана на 64 участников, доступна только в отрядном режиме и в режиме вида от третьего лица, а из транспорта здесь присутствуют только мотоциклы.

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С девятым сезоном в игре появился одиночный рейтинговый режим, новый билет выжившего и новые наборы внешнего вида. Изменений в девятом сезоне очень много, и с полным их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте игры — благо, он полностью на русском языке.