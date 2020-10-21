На днях игроки заметили, что в баскетбольном симуляторе NBA 2K21 на экранах загрузки внезапно появились непропускаемые рекламные ролики. Подобный беспредел и в условно-бесплатном проекте-то немыслим, а перед нами игра за полную стоимость, поэтому естественно, что игроки начали возмущаться.

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К счастью, 2K услышала недовольство и опубликовала в своём Twitter сообщение, в котором отметила, что рекламная интеграция в сегментах выпусков 2KTV в игре не предусматривалась. Ошибка будет исправлена в будущих эпизодах (обновлениях).