В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
Заплатить за игру, чтобы ещё рекламу в ней смотреть. Здорово, да?
Баскетбольный симулятор NBA 2K21 появился в продаже всего полтора месяца назад, но уже неоднократно становился объектом скандалов: мало того, что игра из года в год практически не меняется и при этом продаётся за полную стоимость, так теперь в ней появились непропускаемые рекламные ролики, которые можно увидеть на зкранах загрузки. Всё верно: в игре, продающейся за полную стоимость, людей ещё вынуждают смотреть рекламу, что, мягко говоря, не лезет ни в какие ворота.
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Издание Stevivor направило запрос в издательство 2K Games с просьбой прояснить ситуацию. Стоит отметить, что аналогичная история в прошлом месяце возникла в UFC 4: тогда под давлением сообщества Electronic Arts извинилась за рекламные вставки в платной игре и удалила их. А есть ли совесть у 2K Games, узнаем уже сравнительно скоро.
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