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Другое

В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
Заплатить за игру, чтобы ещё рекламу в ней смотреть. Здорово, да?

3
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Баскетбольный симулятор NBA 2K21 появился в продаже всего полтора месяца назад, но уже неоднократно становился объектом скандалов: мало того, что игра из года в год практически не меняется и при этом продаётся за полную стоимость, так теперь в ней появились непропускаемые рекламные ролики, которые можно увидеть на зкранах загрузки. Всё верно: в игре, продающейся за полную стоимость, людей ещё вынуждают смотреть рекламу, что, мягко говоря, не лезет ни в какие ворота.

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Издание Stevivor направило запрос в издательство 2K Games с просьбой прояснить ситуацию. Стоит отметить, что аналогичная история в прошлом месяце возникла в UFC 4: тогда под давлением сообщества Electronic Arts извинилась за рекламные вставки в платной игре и удалила их. А есть ли совесть у 2K Games, узнаем уже сравнительно скоро.

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2k games nba 2k21
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В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
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Evgeniy Som
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wolfire
15:09
я уже про это написал) что можно пить по чуть чуть, а можно выпить сразу 0,5. Тут точно так же. Статья научно производственного предприятия у тебя вызывает смех? ну понятно всё с тобой
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
OgoGoLog
15:08
Угу, ты это витамину D скажи, который в организме под действием солнечного света (ультрафиолетовых лучей) вырабатывается.
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
wolfire
15:06
ну так там идёт нагрев и только, а в исследованиях указывается различные влияния.
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wolfire
15:05
а мощность не зависит от частоты? https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Light_spectrum.svg/1024px-Light_spectrum.svg.png https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%...
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Они его (не конкретно свет, а энергию) поглощают, что говорит о его большем воздействии на организмы.
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GrozaX
15:03
Больше не ногой в эту игру ))
В NBA 2K21 появились рекламные ролики, которые нельзя пропустить
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