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Fallout 76 стала временно бесплатной, а в Steam началась распродажа игр серии
Таким образом в игре отмечают местный апокалипсис.

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В мире Fallout дата 23 октября 2077 года является своего рода основополагающей для серии: именно в этот день, по внутриигровому «лору», планета подверглась массированному ядерному обстрелу, превратившему большую её часть в мало- или вовсе непригодную для жизни пустошь. Разработчики решили отметить данное «лорное» событие, предоставив всем желающим временный бесплатный доступ к Fallout 76.

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Поиграть в Fallout 76 бесплатно можно будет до 26 октября. Кроме того, в игре с 22 по 26 октября будет организовано специальное «праздничное» событие, в рамках которого игроки будут получать удвоенное количество опыта и очков S.C.O.R.E., а также 25-процентную скидку на легендарное оружие и броню у Поставщицы Мурмра в Ржавой кирке. Наконец, в указанный период игроки смогут опробовать ознакомительную версию подписки Fallout 1st.

Последнее по списку, но не по значению — распродажа игр серии Fallout в Steam. До 27 октября все доступные в Steam игры франшизы можно будет приобрести с 70-процентной скидкой.

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