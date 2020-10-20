Cyberpunk 2077 порадует синхронизацией движений губ персонажей во всех локализациях, включая русскую
Это правильно.
До релиза Cyberpunk 2077 осталось совсем немного времени. Самое время поговорить о локализации. Если не считать английскую версию игры, то игра будет дополнительно переведена на 10 языков. Среди них, разумеется, будет и русская версия.
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Выяснилось, что сама игра умеет в синхронизацию с мимикой персонажей. Вне зависимости от языка локализации синхронизация движения губ всегда будет правильно работать — спасибо «завезённой» технологии.
Информацию о корректном липсинке обнародовал дизайнер квестов Филипп Вебер, он опубликовал видео с работой системы анимации. Технология была разработана компанией JALI, а CD Projekt RED просто её доработали. Дата релиза Cyberpunk 2077 — 19 ноября. Проект выйдет на всех актуальных платформах, включая некстген.
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