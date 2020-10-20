До релиза Cyberpunk 2077 осталось совсем немного времени. Самое время поговорить о локализации. Если не считать английскую версию игры, то игра будет дополнительно переведена на 10 языков. Среди них, разумеется, будет и русская версия.

реклама

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Выяснилось, что сама игра умеет в синхронизацию с мимикой персонажей. Вне зависимости от языка локализации синхронизация движения губ всегда будет правильно работать — спасибо «завезённой» технологии.

Информацию о корректном липсинке обнародовал дизайнер квестов Филипп Вебер, он опубликовал видео с работой системы анимации. Технология была разработана компанией JALI, а CD Projekt RED просто её доработали. Дата релиза Cyberpunk 2077 — 19 ноября. Проект выйдет на всех актуальных платформах, включая некстген.