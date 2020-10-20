Ubisoft поделилась планами пострелизной поддержки Assassin’s Creed Valhalla
Собственно, ничего необычного: дополнения, события, обновления.
То, что игры разрастаются контентом после их формального релиза — это в наши дни нормальное явление; вот и у Ubisoft план контентной поддержки Assassin’s Creed Valhalla расписан аж до осени следующего года. Сегодня компания опубликовала соответствующий видеоролик, в котором подробно рассказала, что ждёт игру в ближайший год.
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Итак, обладатели сезонного пропуска в день выхода игры получат бонусное задание «Легенда о Беовульфе», в конце года пройдёт внутриигровое событие, приуроченное к празднику Йоль, а с весны до осени следующего года будут выходить платные дополнения и бесплатные обновления. Кроме того, вскоре после релиза в игре появится режим "Речной набег" про набеги на мирные поселения. Наконец, в «Вальгалле», как и в предыдущих частях серии, будет доступен интерактивный тур по стоящим внимания локациям Англии.
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Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla выйдет 10 ноября (12 ноября на PlayStation 5).
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