В этом году серия глобальных стратегий Europa Universalis отмечает двадцатилетие, и по такому поводу в сервисе цифровой дистрибуции GOG сегодня началась бесплатная раздача её второй части.

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Чтобы получить подарок, нужно проследовать на главную страницу GOG и нажать на соответствующую кнопку на расположенном в самом верху страницы баннере. Непосредственно со страницы Europa Universalis II этого сделать не получится.

Europa Universalis II вышла в далёком 2001-м году и повествует о развитии государств на протяжении нескольких веков. Наиболее известной частью серии является Europa Universalis IV, вышедшая в 2013 году и до сих пор поддерживаемая дополнительным контентом и обновлениями.

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Вместе с тем в GOG проходит распродажа игр от Paradox. Выбор большой, ознакомиться с ним можно здесь. И раздача, и распродажа завершатся через четыре дня.