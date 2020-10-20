На GOG бесплатно раздают стратегию Europa Universalis II
На принятие решения — четыре дня.
В этом году серия глобальных стратегий Europa Universalis отмечает двадцатилетие, и по такому поводу в сервисе цифровой дистрибуции GOG сегодня началась бесплатная раздача её второй части.
реклама
Чтобы получить подарок, нужно проследовать на главную страницу GOG и нажать на соответствующую кнопку на расположенном в самом верху страницы баннере. Непосредственно со страницы Europa Universalis II этого сделать не получится.
Europa Universalis II вышла в далёком 2001-м году и повествует о развитии государств на протяжении нескольких веков. Наиболее известной частью серии является Europa Universalis IV, вышедшая в 2013 году и до сих пор поддерживаемая дополнительным контентом и обновлениями.
реклама
Вместе с тем в GOG проходит распродажа игр от Paradox. Выбор большой, ознакомиться с ним можно здесь. И раздача, и распродажа завершатся через четыре дня.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила