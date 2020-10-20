Геймплейный трейлер модификации Fallout 4: New Vegas в честь 10-летия оригинальной игры
До релиза, наверное, не доживём.
Энтузиасты продолжают удивлять. С 2017-го года группа неравнодушных к творчеству Bethesda игроков корпят по мере своих сил над масштабным проектом — переносом Fallout: New Vegas на движок Fallout 4. Напомним, «Вегас» вышел ровно 10 лет назад, и по такому случаю команда мододелов опубликовала специальный трейлер.
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Проект, который получил немудрёное название Fallout 4: New Vegas, будет содержать в себе контент из оригинальной игры, без дополнений. Поменяется только движок. Доморощенные разработчики также не будут добавлять никакой «отсебятины» — только то, что сделала Bethesda.
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Даты релиза у Fallout 4: New Vegas, разумеется, нет. Будем откровенны: мы не очень уверены, что эта фанатская поделка (в хорошем смысле слова) когда-нибудь будет завершена. С глобальными модами для проектов серии The Elder Scrolls или Fallout почти всегда так.
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