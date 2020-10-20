DOOM Eternal была очень тепло принята игроками, поэтому для тех, кому не хватило весьма продолжительной кампании, есть хорошие новости: первое сюжетное дополнение под названием The Ancient Gods Part One с сегодняшнего дня уже доступно для прохождения на всех основных платформах. В Steam его стоимость составляет 699 рублей.

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Сюжет The Ancient Gods Part One продолжает повествование основной кампании, а сами разработчики при этом настоятельно советуют предварительно ознакомиться с главной сюжетной линией. При этом дополнение продаётся как в качестве зависимого аддона, так и в виде самостоятельного проекта. В последнем случае вам также прилагается доступ к сетевому режиму Battlemode.

Всего дополнение состоит из двух частей: релиз второй части состоится лишь в следующем году.