В октябре в сетевых играх нынче принято проводить специальные мероприятия, посвящённые популярному западному празднику — Хэллоуину. Не станет исключением и Call of Duty Modern Warfare с королевской битвой Warzone, в которых соответствующее мероприятие стартует уже завтра, 20 октября.

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По такому поводу разработчики из Infinity Ward даже опубликовали сопутствующий трейлер, в котором можно увидеть ночной Верданск, знаменитую куклу из серии фильмов «Пила», а также Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой». Соответствующие тематические наборы можно будет приобрести в игре вплоть до окончания события.

Также до конца «ивента» в Warzone появится временный зомби-режим, в котором убитые игроки становятся зомби, обладающими высокой скоростью и отличным ночным зрением.

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Празднование Хэллоуина в игре продлится до третьего ноября.