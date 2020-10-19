Фанаты Cyberpunk 2077 воссоздали в Forza Horizon 4 машину Джонни Сильверхенда
Лишний повод напомнить о том, что релиз игры ровно через месяц.
На прошлой неделе CD Projekt RED провела четвёртую трансляцию Night City Wire, которая была полностью посвящена транспортным средствам в Cyberpunk 2077. Нам рассказали о классах машин, о том, как для них записывались звуковые эффекты и о том, сколько труда было вложено для придания машинам и их управлению реалистичности.
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Помимо всего прочего нам также показали личное авто музыканта Джонни Сильверхенда — персонажа Cyberpunk 2077, лучше всего известного как героя Киану Ривза. Этот рокер разъезжает на Porsche 911 образца 1977 года выпуска, и по такому поводу фанаты игры решили воспроизвести данный автомобиль «внутри» Forza Horizon 4, предоставляющей богатые возможности кастомизации. Что из этого вышло — можно увидеть на скриншотах.
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До выхода Cyberpunk 2077 остался ровно месяц: геймеры отправятся в Найт-Сити 19 ноября.
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