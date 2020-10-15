Как и было обещано, сегодня CD Projekt RED опубликовала четвёртый выпуск Night City Wire, посвящённый рассказу о транспорте в Cyberpunk 2077. На выбор игрокам будут доступны машины и мотоциклы различных ценовых диапазонов: как чисто функциональный транспорт, так и способ произвести впечатление и просто получить удовольствие от рёва двигателей и умопомрачительных скоростей.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В игре будут доступны как базовые версии автомобилей, так и различные модифицированные, а также собранные из различных «кусков» и деталей. Последние в основном можно будет обнаружить в пустошах вокруг Найт-Сити, обители Кочевников.

реклама

Для придания вождению машин реалистичности CD Projekt RED привлекала к работе над Cyberpunk 2077 профессиональных гонщиков, а также записывала звуки автомобилей различных классов. По словам разработчиков, масштаб работ по звуковому сопровождению Cyberpunk 2077 поражает воображение, особенно, учитывая тот факт, что это не гоночная игра с максимальным фокусом на автомобили.

реклама

реклама

Для любителей соревнований в Cyberpunk 2077 будут представлены гонки. Машины будут не только вымышленными: в частности, в рамках коллаборации с Porsche студия CD Projekt RED внедрила в Cyberpunk 2077 автомобиль Porsche 911 образца 1977 года выпуска. Это специальный автомобиль рок-звезды Джонни Сильверхенда, роль которого исполнил Киану Ривз.

Сам Киану Ривз, кстати, не только подарил свои внешность и голос Сильверхенду, но и вместе со своей компанией ARCH Motorcycle принял непосредственное участие в производстве игры: записывались мотоциклетные звуки, а также разрабатывался дизайн некоторых внутриигровых мотоциклов.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. Эта дата уже неизменна.