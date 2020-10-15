В четвёртом выпуске Night City Wire рассказали об автомобилях и мотоциклах в Cyberpunk 2077
Как и было обещано, сегодня CD Projekt RED опубликовала четвёртый выпуск Night City Wire, посвящённый рассказу о транспорте в Cyberpunk 2077. На выбор игрокам будут доступны машины и мотоциклы различных ценовых диапазонов: как чисто функциональный транспорт, так и способ произвести впечатление и просто получить удовольствие от рёва двигателей и умопомрачительных скоростей.
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В игре будут доступны как базовые версии автомобилей, так и различные модифицированные, а также собранные из различных «кусков» и деталей. Последние в основном можно будет обнаружить в пустошах вокруг Найт-Сити, обители Кочевников.
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Для придания вождению машин реалистичности CD Projekt RED привлекала к работе над Cyberpunk 2077 профессиональных гонщиков, а также записывала звуки автомобилей различных классов. По словам разработчиков, масштаб работ по звуковому сопровождению Cyberpunk 2077 поражает воображение, особенно, учитывая тот факт, что это не гоночная игра с максимальным фокусом на автомобили.
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Для любителей соревнований в Cyberpunk 2077 будут представлены гонки. Машины будут не только вымышленными: в частности, в рамках коллаборации с Porsche студия CD Projekt RED внедрила в Cyberpunk 2077 автомобиль Porsche 911 образца 1977 года выпуска. Это специальный автомобиль рок-звезды Джонни Сильверхенда, роль которого исполнил Киану Ривз.
Сам Киану Ривз, кстати, не только подарил свои внешность и голос Сильверхенду, но и вместе со своей компанией ARCH Motorcycle принял непосредственное участие в производстве игры: записывались мотоциклетные звуки, а также разрабатывался дизайн некоторых внутриигровых мотоциклов.
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. Эта дата уже неизменна.
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