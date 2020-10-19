Far Cry Primal, «доисторическое» ответвление серии, в котором есть копья и мамонты, было относительно прохладно воспринято сообществом, а Ubisoft ни разу не рассказала об успехах (или неудачах) проекта с финансовой точки зрения. Сведения о продажах удалось раздобыть глазастым пользователям деловой социальной сети LinkedIn: на страничке работавшего в студии Ubisoft Montreal дизайнера Шона Ньюмана упомянуто, что Far Cry Primal разошлась тиражом в четыре миллиона копий.

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Насколько эта статистика «свежая», только предстоит узнать, но одно точно: за более чем 4,5 года, прошедших с момента релиза, данный результат трудно назвать впечатляющим. Стоит отметить, что многие журналисты напротив хвалили Primal, но с поправкой на то, что Ubisoft ошиблась, отнеся проект к серии Far Cry, к которой он имеет слишком уж опосредованное отношение.