Стал известен тираж, которым разошлась «доисторическая» Far Cry Primal
Такое чувство, что Ubisoft решила забыть «Праймал».
Far Cry Primal, «доисторическое» ответвление серии, в котором есть копья и мамонты, было относительно прохладно воспринято сообществом, а Ubisoft ни разу не рассказала об успехах (или неудачах) проекта с финансовой точки зрения. Сведения о продажах удалось раздобыть глазастым пользователям деловой социальной сети LinkedIn: на страничке работавшего в студии Ubisoft Montreal дизайнера Шона Ньюмана упомянуто, что Far Cry Primal разошлась тиражом в четыре миллиона копий.
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Насколько эта статистика «свежая», только предстоит узнать, но одно точно: за более чем 4,5 года, прошедших с момента релиза, данный результат трудно назвать впечатляющим. Стоит отметить, что многие журналисты напротив хвалили Primal, но с поправкой на то, что Ubisoft ошиблась, отнеся проект к серии Far Cry, к которой он имеет слишком уж опосредованное отношение.
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