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Rainbow Six Siege появится в подписке Xbox Game Pass уже в этот четверг
Но не на PC.

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Обновлено: Microsoft подтвердила свой же собственный «толстый» намёк и объявила о том, что Rainbow Six Siege станет доступна по подписке Xbox Game Pass уже 22 октября на Xbox и Android. Видимо, в компьютерной версии подписки Rainbow Six Siege если и появится, то с опозданием.

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Оригинал: Игровое подразделение Microsoft последнее время взяло привычку недвусмысленно намекать на появление того или иного проекта в своём подписном сервисе Xbox Game Pass. На днях, в частности, в официальном Twitter-аккаунте сервиса появилось сообщение с картинкой, на которой буквально изображена осада крепости с шестью башнями, над которой шесть раз раскинулась радуга.

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Недавно Microsoft составила похожий «ребус» перед внедрением в Xbox Game Pass шутера DOOM Eternal, поэтому игроки считают, что и в этот раз загадка была разгадана верно.

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Напомним, что Rainbow Six Siege — это популярный сетевой тактический шутер от Ubisoft, выпущенный в конце 2015 года. Проект пользуется настолько большим спросом, что его полноценную поддержку будут осуществлять как минимум до начала 2022 года.

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