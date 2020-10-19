Microsoft намекнула на появление Rainbow Six Siege в подписке Xbox Game Pass
Как ещё расшифровать ребус, в котором есть и радуга, и «шесть», и осада?
Игровое подразделение Microsoft последнее время взяло привычку недвусмысленно намекать на появление того или иного проекта в своём подписном сервисе Xbox Game Pass. На днях, в частности, в официальном Twitter-аккаунте сервиса появилось сообщение с картинкой, на которой буквально изображена осада крепости с шестью башнями, над которой шесть раз раскинулась радуга.
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Недавно Microsoft составила похожий «ребус» перед внедрением в Xbox Game Pass шутера DOOM Eternal, поэтому игроки считают, что и в этот раз загадка была разгадана верно.
Напомним, что Rainbow Six Siege — это популярный сетевой тактический шутер от Ubisoft, выпущенный в конце 2015 года. Проект пользуется настолько большим спросом, что его полноценную поддержку будут осуществлять как минимум до начала 2022 года.
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