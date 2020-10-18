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Baldur’s Gate III опустилась на второе место недельного чарта Steam, а Age of Empires III DE стартовала с шестой строчки
На первом месте вообще Phasmophobia.

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Очередной вечер воскресенья — очередное подведение итогов продаж игр в Steam. На сей раз довольно много сюрпризов: и прошлый лидер, уступивший место кооперативному ужастику, и не очень удачный старт Age of Empires III Definitive Edition, и до сих пор находящаяся в тройке лидеров Among Us.

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Не будем долго толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу. Десятка игр по общей выручке на прошлой неделе в Steam выглядит следующим образом:

  • Phasmophobia;
  • Baldur’s Gate III;
  • Among Us;
  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Valve Index VR Kit;
  • Age of Empires III Definitive Edition;
  • Fall Guys Ultimate Knockdown;
  • FIFA 21;
  • Grand Theft Auto V;
  • Hades.
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Baldur’s Gate III опустилась на второе место недельного чарта Steam, а Age of Empires III DE стартовала с шестой строчки
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oHOTnick
19:08
На самом деле нвидиа обосралась, ибо период до выхода красных мог бы принести много прибыли и им нужно было не только 3080, но и 3070 выкатывать, там весь спрос.
Жесткий дефицит RTX 3080 и 3090 в России сохраняется, небольшие партии поступают в продажу раз в неделю
Лучезарная Куртка
19:07
просто ты геймер здорового человека, а он геймер курильщика:)
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
oHOTnick
19:06
Адекватная цена на 3080 до 70000. Остальное глупость. А бырыги с авито прогорят
Жесткий дефицит RTX 3080 и 3090 в России сохраняется, небольшие партии поступают в продажу раз в неделю
REY_B_
18:57
Чистый плагиат. По мне, как "проклятому либералу", за такое нужен бан навечно. https://somon.tj/adv/3945994_igrovoi-kompiuter-core-i3-8100/
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
Игорь Степанов
18:57
Спецы по жэлэзкам,хатчу собрать систем,игровой,ну так за30 к ишоб 5гта и5калофдутый и серого сема
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
N1ghtwish
18:54
В начале сентября можно было вот за столько купить.
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
Jack Reacher
18:53
тупой как раз ты -ни цен ни рынка не знаешь-а пытаешься что то мычать
Реальные характеристики RX 6900 ХТ могут оказаться существенно ниже уже озвученных - новые данные от rogame
Slumber
18:53
В ситилинке трио с пятницы купить можно, другой вопрос что она не очень и цена не радует.
Жесткий дефицит RTX 3080 и 3090 в России сохраняется, небольшие партии поступают в продажу раз в неделю
N1ghtwish
18:52
"все боксовые прцоессоры идут с международной гарантией" Если проц сдохнет, то интел не возвращает деньги, а меняет на в точности такой же. А магазины в РФ обязаны вернуть деньги - по требованию покуп...
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
Sayros
18:51
вообщето у меня Ryzen 3600
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
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