Baldur’s Gate III опустилась на второе место недельного чарта Steam, а Age of Empires III DE стартовала с шестой строчки
На первом месте вообще Phasmophobia.
Очередной вечер воскресенья — очередное подведение итогов продаж игр в Steam. На сей раз довольно много сюрпризов: и прошлый лидер, уступивший место кооперативному ужастику, и не очень удачный старт Age of Empires III Definitive Edition, и до сих пор находящаяся в тройке лидеров Among Us.
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Не будем долго толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу. Десятка игр по общей выручке на прошлой неделе в Steam выглядит следующим образом:
- Phasmophobia;
- Baldur’s Gate III;
- Among Us;
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Valve Index VR Kit;
- Age of Empires III Definitive Edition;
- Fall Guys Ultimate Knockdown;
- FIFA 21;
- Grand Theft Auto V;
- Hades.
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