Очередной вечер воскресенья — очередное подведение итогов продаж игр в Steam. На сей раз довольно много сюрпризов: и прошлый лидер, уступивший место кооперативному ужастику, и не очень удачный старт Age of Empires III Definitive Edition, и до сих пор находящаяся в тройке лидеров Among Us.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Не будем долго толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу. Десятка игр по общей выручке на прошлой неделе в Steam выглядит следующим образом: