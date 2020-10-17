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Авторы Wasteland 3 показали оценки прессы и напомнили, что напарниками в игре могут быть попугай-матерщинник и кот-майор

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Издательство Deep Silver совместно с разработчиками из inXile Entertainment посчитали нужным выпустить очередной ролик по ролевой игре Wasteland 3. На этот раз видео посвящено отзывам прессы и, представьте себе, животным, которых можно повстречать на виртуальных пустошах Колорадо. Причём, не только повстречать, но и взять их к себе в отряд. Получилось забавно.

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Рейнджеры могут взять (при условии наличия особого перка) к себе в напарники собак, козлов, кроликов, оленей, петухов, волков и даже барсука. Если хочется чего-то более экзотичного, то вашему вниманию предлагаются также: попугай-матерщинник, громкий дикобраз и золотой тостер. Напомним, что все эти зверушки предоставляют отряду различные бонусы и усиления — при условии, если взяты соответствующие навыки.

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Не стоит также забывать, что в самом начале Wasteland 3 игрок может взять себе в напарники котика по имени Майор Том Коткинс. С ним можно провести всю игру.

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deep silver inxile entertainment wasteland 3
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