Отечественный экшен 9 Monkeys of Shaolin поступил в продажу
Российская компания с очень интересным и почти оригинальным названием Sobaka выпустили экшен 9 Monkeys of Shaolin на всех возможных платформах. То есть, на PC и консолях. По случаю релиза был также дополнительно выпущен особый трейлер.
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Что из себя представляет 9 Monkeys of Shaolin? Классический beat ‘em up в духе старой школы, но на современных технологиях. Авторы использовали для своего проекта Unreal Engine 4. Главный герой здесь — простой рыбак по имени Вэй Чен. Он сам из Китая, в один не очень прекрасный день парню придётся пережить нападение пиратов на родную деревню с показательной расправой над родными людьми. Терпеть такую вселенскую несправедливость Вэй Чен не намерен, поэтому отправляется за местью по средневековому Китаю. Важно знать, что драться наш герой умеет — он в совершенстве постиг основы древних боевых искусств монахов Шаолиня.
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9 Monkeys of Shaolin, как и полагается самодостаточному beat ‘em up, обладает достаточно комплексной боевой системой. Нам нужно будет драться на земле, в воздухе и с помощью специальных магических печатей. Стили можно и нужно комбинировать. Разработчики продумали достаточно обширную систему развития персонажа — для тех, кто интересуется. В игре также имеется 25 уровней, 10 видов оружия и много чего ещё. Напомним, издателем данного проекта выступает «Бука».
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