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Пистолеты, автоматы и даже «базука»: авторы ремейка XIII рассказали об оружии в игре

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Меньше месяца остаётся до выхода ремейка боевика XIII, и, по всей видимости, разработчики из PlayMagic совместно с издательством Microids используют ближайшие три недели с пользой. Например, расскажут о представленном в игре оружии.

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Наш главный герой, «Тринадцатый», это пусть и потерявший память, но всё же профессиональный боец, поэтому может применять в сражениях целый арсенал самого разного вооружения. Если нужно устроить «мясорубку», герой использует пистолеты, револьверы, автоматы, дробовики и, в особо запущенных случаях, реактивный гранатомёт.

При необходимости скрытного выполнения задания у «Тринадцатого» есть выбор из ножей, арбалета и даже мощного гарпуна. Также герой может использовать различную «шпионскую» экипировку вроде крюка-кошки, отмычки и направленного микрофона для прослушивания противников.

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Релиз ремейка XIII состоится 10 ноября. Оригинальная игра вышла в 2003 году.

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