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Киберпанк-триллер Transient, вдохновлённый творчеством Лавкрафта, обзавелся датой релиза

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Разработчики из Stormling совместно с издательством Iceberg Interactive объявили точную дату релиза триллера Transient. Проект должен поступить в продажу 28 октября на персональных компьютерах. Консольные версии выйдут позже — только в будущем году.

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Transient – весьма самобытный продукт. Это триллер, вдохновлённый лучшими произведениями в жанре киберпанк с неожиданными отсылками к творчеству Говарда Лавкрафта. Действие игры происходит в далёком будущем.

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Остатки человечества (право слово, как же часто сценаристы в своих историях стали расправляться с людьми) живут в закрытой резервации города-купола Провиденс. Последний специально создавался с целью противостояния жестокостям сурового мира.

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А наш главный герой — член группировки хакеров ODIN, который узнал правду о происхождении и истинном предназначении такой резервации. И всё это, как вы понимаете, оказалась далеко не таким радужным.

Удалось ли авторам Transient совместить тему киберпанк-будущего и мрачными атрибутами творчества Лавкрафта — узнаем уже совсем скоро. Нам удастся исследовать не только локации города-купола Провиденс, но и другие локации. Скриншоты у этой игры довольно интригующие, скрестим пальцы.

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Dan Dare
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Anna Stroser
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