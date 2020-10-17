Разработчики из Stormling совместно с издательством Iceberg Interactive объявили точную дату релиза триллера Transient. Проект должен поступить в продажу 28 октября на персональных компьютерах. Консольные версии выйдут позже — только в будущем году.

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Transient – весьма самобытный продукт. Это триллер, вдохновлённый лучшими произведениями в жанре киберпанк с неожиданными отсылками к творчеству Говарда Лавкрафта. Действие игры происходит в далёком будущем.

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Остатки человечества (право слово, как же часто сценаристы в своих историях стали расправляться с людьми) живут в закрытой резервации города-купола Провиденс. Последний специально создавался с целью противостояния жестокостям сурового мира.

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А наш главный герой — член группировки хакеров ODIN, который узнал правду о происхождении и истинном предназначении такой резервации. И всё это, как вы понимаете, оказалась далеко не таким радужным.

Удалось ли авторам Transient совместить тему киберпанк-будущего и мрачными атрибутами творчества Лавкрафта — узнаем уже совсем скоро. Нам удастся исследовать не только локации города-купола Провиденс, но и другие локации. Скриншоты у этой игры довольно интригующие, скрестим пальцы.