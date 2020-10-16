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В продажу поступила Aquanox Deep Descent – спустя 17 лет после выхода предыдущей игры серии

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Компания THQ Nordic представила релизный трейлер Aquanox Deep Descent. Проект уже доступен для покупки, он также получил первые отзывы от прессы и простых игроков, но об этом ниже.

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Aquanox Deep Descent представляет собой экшен от первого лица, действие которого происходит под водой. Игроку доверят управление подводным кораблём и устраивать потасовки с другими маневренными субмаринами. Почему действие происходит под водой? Ну, по здешней легенде, жизнь на поверхности Земли стала невозможной. Человечество оказалось на грани выживания, остатки выживших объединились во фракции и стали вести борьбу за ресурсы.

Главный герой Aquanox – пилот-штурмовик, которому предстоит пересечь целые океаны и опуститься в глубочайшие разломы Земли. В данный момент у проекта очень мало отзывов в Steam, поэтому выведенного рейтинга там ещё нет. Зато на агрегаторе рецензий Metacritic игра собрала в среднем 70 баллов из 100 возможных.

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Semyonkol
22:59
в чем выражается танец с бубном? на амд типо память по волшебству сама разгоняется?
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Splash Attack
22:59
Они оба справятся. Вопрос в цене.
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Dryden
22:59
Ты ошибся. См выше мой пример. Признаешь ошибку, или у тебя психология и не лечится?
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Svarr51
22:59
В синем бенче ясное дело быстрее ))))
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Anna Stroser
22:58
уважаемый школьник а зачем мне уметь писать на русском это бесполезный язык в моем случаи? я умею писать на английском этого достаточно что бы не ныть по поводу "курс поднялся на 2 рубля ОПЯТЬ железо...
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Dryden
22:57
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transformer
22:57
и да, скорее сравнить надо с i7-2600, а там если учесть память ддр 4, то профита за 10 лет ваааааще нет.
Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
Evgeniy Som
22:56
вот и дожили что амд теперь дороже интел ))) дешевых видюх от амд также уже не ждите.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Стенли Твидл
22:56
вот где карточку выдавали - туда и идите!
Тинькофф и Яндекс - сделка не состоится
daring
22:54
лучше напиши, где он не справится
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
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