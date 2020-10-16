В продажу поступила Aquanox Deep Descent – спустя 17 лет после выхода предыдущей игры серии
Компания THQ Nordic представила релизный трейлер Aquanox Deep Descent. Проект уже доступен для покупки, он также получил первые отзывы от прессы и простых игроков, но об этом ниже.
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Aquanox Deep Descent представляет собой экшен от первого лица, действие которого происходит под водой. Игроку доверят управление подводным кораблём и устраивать потасовки с другими маневренными субмаринами. Почему действие происходит под водой? Ну, по здешней легенде, жизнь на поверхности Земли стала невозможной. Человечество оказалось на грани выживания, остатки выживших объединились во фракции и стали вести борьбу за ресурсы.
Главный герой Aquanox – пилот-штурмовик, которому предстоит пересечь целые океаны и опуститься в глубочайшие разломы Земли. В данный момент у проекта очень мало отзывов в Steam, поэтому выведенного рейтинга там ещё нет. Зато на агрегаторе рецензий Metacritic игра собрала в среднем 70 баллов из 100 возможных.
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