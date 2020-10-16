Некстген-обновление Marvel’s Avengers задержится до следующего года
Как и у любой уважающей себя игры, тем более AAA-класса, у Marvel’s Avengers должно быть некстген-обновление для PlayStation 5 и Xbox Series. Предполагалось, что студия Crystal Dynamics выпустит его одновременно со стартом консолей нового поколения, но сегодня разработчики сообщили, что обновление задержится до следующего года.
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Как пишет руководитель студии Скот Амос, коллективу необходимо дополнительное время на доведение обновлений до ума. Впрочем, обладатели PlayStation 5 и Xbox Series всё равно смогут сыграть в Marvel’s Avengers в режиме обратной совместимости и оценить высокую скорость загрузки и возросшую частоту кадров.
Кроме того, переносу подверглось и обновление с Кейт Бишоп: ранее обозначенный октябрьский релиз сдвинули на «до конца года». В целом Crystal Dynamics обещает вносить в Marvel’s Avengers необходимые изменения и просит прощения за непростой старт.
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Отметим, что у Marvel’s Avengers наблюдаются серьёзные проблемы с «онлайном» на PC, однако разработчики считают, что игроки вернутся вместе с выпуском нового контента. Оптимизм, пусть даже ни на чём не основанный, — это хорошо.
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