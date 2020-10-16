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Скрытное прохождение в свежем геймплейном видео Spider-Man Miles Morales

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Издание GameInformer продолжает пользоваться своим положением эксклюзивного рассказчика о Spider-Man Miles Morales. Сегодня нашему вниманию представили короткую, но ёмкую запись игрового процесса, в которой наш «паучок» отыгрывает роль скрытного бойца, использующего окружение, свои суперспособности, а также ловящего оппонентов на невнимательности. Когда скрываться уже не имеет смысла, герой переходит в активное сражение.

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Напомним, что Spider-Man Miles Morales выйдет 12 ноября, то есть, войдёт в стартовый пакет игр для PlayStation 5.

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Dryden
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16:57
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Сергей Андреевич
16:56
4к гейминг ? иначе смыл брать 3080 для фулхд ))))))))))))))))+ норм монки 4к стоит от 50тр ))
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smaximaa
16:56
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Joker!
16:49
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