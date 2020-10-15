Целых 17 минут геймплея Amnesia: Rebirth — с игрой теней и галлюцинациями главной героини
Разработчики третьей Amnesia показали геймплей своего проекта в новом выпуске PlayStation Underground. Кадры с игровым процессом, сопровождённые комментариями авторов, были записаны на PS4 Pro.
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На записанном видео главная героиня Amnesia: Rebirth Таси Трианон занимается традиционным занятием для всех персонажей серии — исследованием локаций. Девушка блуждает по подземным коридорам, решает немудрёные головоломки с открытием механизмов.
Важная геймплейная механика здесь — необходимость пребывать на светлых участках локаций. Стоит героине зайти в темноту, как спустя короткое время её восприятие реальности меняется. Таси испытывает страх, и мы будем делать это вместе с ней. А тут ещё этот монстр, питающийся страхом, без него никак не обойтись, ведь это Amnesia.
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Amnesia: Rebirth поступит в продажу на PlayStation 4 и PC уже 20 октября. Напомним, что прямо сейчас в цифровом магазине EGS идёт раздача второй части серии – Amnesia: A Machine for Pigs. Её можно забрать к себе на аккаунт до 22 октября.
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