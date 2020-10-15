Epic Games продолжает проверять, когда же пользователи EGS насытятся «халявой». Естественно, этого не произойдёт никогда, поэтому пора переходить к главной теме новости — раздаче хоррора Amnesia A Machine for Pigs и любопытного проекта под названием Kingdom New Lands, который его разработчики описывают как «микро-стратегию», в которой нам предстоит принять на себя роль монарха и с нуля построить собственное королевство.

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Раздача продлится ровно неделю — до вечера 22 октября — после чего на смену подаркам придут приключенческий экшен Costume Quest 2 и психологический хоррор Layers of Fear 2.

Epic Games планирует проявлять щедрость как минимум до конца текущего года. Будет ли в следующем году продолжаться «праздник геймера», как выражаются некоторые наши добровольные помощники, неизвестно.