В Epic Games Store раздают ужастик Amnesia A Machine for Pigs и микро-стратегию Kingdom New Lands
Epic Games продолжает проверять, когда же пользователи EGS насытятся «халявой». Естественно, этого не произойдёт никогда, поэтому пора переходить к главной теме новости — раздаче хоррора Amnesia A Machine for Pigs и любопытного проекта под названием Kingdom New Lands, который его разработчики описывают как «микро-стратегию», в которой нам предстоит принять на себя роль монарха и с нуля построить собственное королевство.
реклама
Раздача продлится ровно неделю — до вечера 22 октября — после чего на смену подаркам придут приключенческий экшен Costume Quest 2 и психологический хоррор Layers of Fear 2.
Epic Games планирует проявлять щедрость как минимум до конца текущего года. Будет ли в следующем году продолжаться «праздник геймера», как выражаются некоторые наши добровольные помощники, неизвестно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила