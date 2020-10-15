В Steam стартовала распродажа игр серии Assassin’s Creed со скидками до 85 %
Совсем немного времени остаётся до выхода Assassin’s Creed Valhalla, и по такому поводу в Steam началась распродажа игр этой знаменитой франшизы. Распродажа продлится до 20 октября, и в её рамках можно приобрести все крупные игры серии — от самой первой части до «Одиссеи».
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- Assassin’s Creed Director’s Cut Edition за 125 рублей (скидка 70 %);
- Assassin’s Creed II за 138 рублей (скидка 67 %);
- Assassin’s Creed III Remastered за 834 рубля (скидка 50%);
- Assassin’s Creed IV Black Flag за 273 рубя (скидка 67 %);
- Assassin’s Creed Unity за 187 рублей (скидка 85 %);
- Assassin’s Creed Liberation HD за 249 рублей (скидка 75 %);
- Assassin’s Creed Syndicate за 417 рублей (скидка 75 %);
- Assassin’s Creed Rogue за 273 рубля (скидка 75 %);
- Assassin’s Creed Origins за 499 рублей (скидка 80 %);
- Assassin’s Creed Odyssey за 749 рублей (скидка 70 %);
- Assassin’s Creed Chronicles по 125 рублей (скидка 70 %) за каждую из трёх частей.
Возвращаясь к теме Assassin’s Creed Valhalla, напомним, что её релиз запланирован на 10 ноября.
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