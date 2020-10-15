Согласно опросу, более трети игроков пользуются подписными сервисами
Отдельные представители игровой индустрии считают, что за подписными сервисами вроде Xbox Game Pass и EA Play будущее, ведь выгоднее оформить подписку на N-ное количество месяцев и получить огромный набор игр, чем покупать каждую из них за полную стоимость, которая в новом поколении значительно вырастет. И вот, похоже, будущее наступит гораздо раньше, чем многие полагают.
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Согласно статистике из проведённого компанией Simon-Kucher & Partners опроса тринадцати тысяч человек из семнадцати государств, более трети, а именно 35 % пользователей имеют активную игровую подписку. Впрочем, важно отметить, что это среднее разделение, и на практике оно неравномерно: в США, например, поклонников подписки набралось лишь 20 %, тогда как в Индии и Индонезии — 40 %. Предполагается, что данную статистику можно смело экстраполировать на остальной мир.
Пользователи отметили, что главным определяющим фактором при оформлении подписки для них является наличие в ней качественных игр. Цена, количество игр и разнообразие жанров — три следующих критерия при принятии решения об оформлении подписки.
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Те же пользователи, которые предпочитают традиционную схему распространения игр, уточняют, что для них важно владеть играми, а не арендовать их на время.
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