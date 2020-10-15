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Глава Gearbox показал диск первой игры для PlayStation 5

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В конце прошлого года слэшер Godfall стал первой официально анонсированной для PlayStation 5 игрой, а несколько часов назад Рэнди Питчфорд, глава Gearbox Software, чьё издательское подразделение, собственно, и выпускает новинку, поделился интересным фактом: Godfall также стала первой игрой для PlayStation 5, для которой уже были отпечатаны соответствующие диски вместе с игровыми печатными материалами.

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Естественно, в наши дни ценность подобной информации стремится к нулю, особенно, учитывая тот факт, что за версию PlayStation 5 с приводом оптических дисков придётся нехило переплатить, но для разработчиков это немаловажное достижение.

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Стоит отметить, что Godfall не является PS5-эксклюзивом и также посетит персональные компьютеры через Epic Games Store. Релиз запланирован на 12 ноября, в день старта продаж PlayStation 5.

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gearbox software gearbox publishing gearbox godfall counterplay games
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OgoGoLog
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