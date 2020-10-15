Ровно две недели осталось до выхода Watch Dogs Legion. В связи с этим Ubisoft решила опубликовать забавный «живой» тематический видеоролик, выполненный в стиле пародии на университетскую лекцию, на которой преподаватель рассказывает студентам различных возрастов об основных особенностях новинки, а также расспрашивает их о выбранных способах прохождения.

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Как известно, ключевая особенность Watch Dogs Legion — это возможность завербовать в ряды сопротивления буквально кого угодно с улиц Лондона: от представляющего мало интереса студента до бабушки, которая в своё время служила в контрразведке. В связи с этим «профессор» из нижеуказанного видео уточняет, что аббревиатура NPC в Watch Dogs Legion не несёт привычного смысла, а выбор игровых персонажей ограничен девятью миллионами дееспособных жителей Лондона.

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Релиз Watch Dogs Legion состоится 29 октября. Если за время просмотра у вас возникло непреодолимое желание в физической форме научить преподавателя манерам за его передразнивания — не переживайте, это нормально.