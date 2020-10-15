Издание GameInformer воспользовалось своим эксклюзивным правом освещения экшена Spider-Man Miles Morales и показало новую запись игрового процесса грядущего проекта. Из свежей публикации стало известно, что при выполнении дополнительных заданий герой сможет спасти котика, который впоследствии станет верным напарником на боевых заданиях, добивая противников. Таким образом, последнее, что увидят оппоненты Майлза Моралеса, это голову кота в маске кота-паука.

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Также в видео можно заметить преимущество твердотельного накопителя в PlayStation 5 с практически моментальными загрузками уровней.

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Наконец, Майлз сможет встретиться с Питером Паркером («истинный» Человек-паук) и выполнить с ним совместное задание.

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До выхода Spider-Man Miles Morales осталось меньше месяца: релиз запланирован на 12 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5.