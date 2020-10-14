Отечественная тактика «Партизаны 1941» вышла в Steam
Буквально только что тактическая игра «Партизаны 1941» от отечественной студии Alter Games поступила в продажу. В Steam игра предлагается по цене в 995 рублей, однако в первую неделю после старта продаж — до 21 октября — на неё распространяется 10-процентная скидка, так что до указанного дня «Партизан 1941» можно взять за 895 рублей.
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События игры разворачиваются осенью 1941 года, и нам предстоит принять на себя роль командира Красной Армии, оказавшегося в немецком тылу. Нам предстоит сформировать партизанский отряд и хорошенько накостылять фашистской нечисти. Проект во многом похож на серию Commandos, поэтому ценители жанра наверняка будут довольны.
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