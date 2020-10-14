Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Age of Empires III Definitive Edition получила в основном высокие оценки от журналистов

1
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Уже завтра вечером обновлённая версия Age of Empires III поступит в продажу и наверняка затянет любителей стратегий в свои «сети» не на один вечер. Сегодня же, за сутки до релиза, разработчики из Tantalus Media и Forgotten Empires сняли эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему агрегаторы обзоров уже успели сформировать средний рейтинг.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

На момент написания этой заметки средний рейтинг Age of Empires III Definitive Edition на Metacritic составлял 80 баллов из 100 возможных. По мнению журналистов, перед нами определённо гораздо более качественная и приятная на вид версия Age of Empires III, но вряд ли данный ремастер способен изменить сформировавшееся в своё время у поклонников франшизы мнение о том, что «трёшка» — это белая ворона серии.

Многие журналисты сходятся во мнении, что Age of Empires III Definitive Edition позиционируется как добротная игра для ожидающих релиза Age of Empires IV. К сожалению, несмотря на в целом высокие оценки, лишь 62 % обозревателей (по статистике OpenCritic) рекомендуют ремастер к прохождению.

реклама

В любом случае, следует дождаться обзоров от конечных пользователей — им традиционно больше доверия.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios age of empires iii age of empires iii definitive edition
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Assassin’s Creed Valhalla: системные требования и свежий обзорный трейлер
6
Главный герой Assassin’s Creed Valhalla в каноничном режиме будет периодически менять пол
8
Отечественная тактика «Партизаны 1941» вышла в Steam
4
Age of Empires III Definitive Edition получила в основном высокие оценки от журналистов
1
Игрокам в The Elder Scrolls Online временно предоставили бесплатный доступ к подписке ESO Plus
3
Mass Effect Legendary Edition получила рейтинг в Южной Корее
3
Сохранения от ранней версии Baldur’s Gate III не будут совместимы с финальной версией
6
Похоже, анонс новой игры от создателя BioShock уже не за горами
3
Обзорный трейлер Age of Empires III Definitive Edition перед завтрашним релизом
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 153
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 112
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
216
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
305
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
23
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
41
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - AeroCool, Akasa, Alpenfoehn. Часть 1
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
15
5 игр с уникальной атмосферой - Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 2, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind
14
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
6

Сейчас обсуждают

Phobos
21:10
То есть те бренды которые у AOC часто матрицы закупают?
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
Phobos
21:09
Типа за TN лучше играть. TN лучше не включать
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
t-dirt
21:08
меньше будет, меньше, потому и не даёт. а ты чего хотел? у интел нет таких огромных кешов.
Турбо частоты Intel Core i9 Rocket Lake-S могут достичь 5,5 ГГц, а чипсет B560 получит возможность разгона памяти — данные инсайдера
Phobos
21:08
И, наверное, FX или ройзон
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
t-dirt
21:06
графин.
Трассировка лучей может быть доступна только для видеокарт Radeon RX 6000 на базе графического чипа NAVI21
Phobos
21:05
Можно, указанный ФИО получит манибэк на карту
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
t-dirt
21:05
дср улучшает картинку, длсс не улучшает.
Трассировка лучей может быть доступна только для видеокарт Radeon RX 6000 на базе графического чипа NAVI21
Phobos
21:05
r9 390 в ТЭЦ скупили города отапливать
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
t-dirt
21:05
димон, ради бога, не путай дср и длсс. это - разные вещи, ну вообще разные!
Трассировка лучей может быть доступна только для видеокарт Radeon RX 6000 на базе графического чипа NAVI21
Phobos
21:03
Левин, будь любезен, выкати еще одну часть биошока
Похоже, анонс новой игры от создателя BioShock уже не за горами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем