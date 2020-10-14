Age of Empires III Definitive Edition получила в основном высокие оценки от журналистов
Уже завтра вечером обновлённая версия Age of Empires III поступит в продажу и наверняка затянет любителей стратегий в свои «сети» не на один вечер. Сегодня же, за сутки до релиза, разработчики из Tantalus Media и Forgotten Empires сняли эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему агрегаторы обзоров уже успели сформировать средний рейтинг.
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На момент написания этой заметки средний рейтинг Age of Empires III Definitive Edition на Metacritic составлял 80 баллов из 100 возможных. По мнению журналистов, перед нами определённо гораздо более качественная и приятная на вид версия Age of Empires III, но вряд ли данный ремастер способен изменить сформировавшееся в своё время у поклонников франшизы мнение о том, что «трёшка» — это белая ворона серии.
Многие журналисты сходятся во мнении, что Age of Empires III Definitive Edition позиционируется как добротная игра для ожидающих релиза Age of Empires IV. К сожалению, несмотря на в целом высокие оценки, лишь 62 % обозревателей (по статистике OpenCritic) рекомендуют ремастер к прохождению.
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В любом случае, следует дождаться обзоров от конечных пользователей — им традиционно больше доверия.
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