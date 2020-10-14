ZeniMax Online периодически проводит различные «праздничные» акции в The Elder Scrolls Online: то временно доступ к базовой версии игры предоставит, то ознакомиться с преимуществами подписки ESO Plus разрешит. Второму варианту и посвящена сегодняшняя заметка.

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Итак, вплоть до 19 октября, 17:00 по московскому времени все обладатели The Elder Scrolls Online могут проследовать в кронный магазин и активировать там бесплатный пробный период ESO Plus.

С подпиской ESO Plus игрокам открывается доступ ко всем вышедшим для The Elder Scrolls Online дополнениям, новым областям, подземельям, заданиям и прочему. Также подписка предоставляет доступ к ремесленной сумке с неограниченной вместимостью ремесленных материалов, удваивает вместимость банка для всех персонажей на учётной записи, дарует 10-процентную прибавку к опыту, золоту, ремесленному вдохновению и скорости ремесленных исследований.

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Наконец, с подпиской у игроков появляется возможность окрашивать костюмы, хранить вдвое больше кристаллов трансмутации и размещать в своих домах вдвое больше коллекционных предметов и элементов обстановки.