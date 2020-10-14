Несколько лет назад Кен Левин, известный, как создатель культовой серии BioShock, эффектно ушёл из студии Irrational Games, после чего она по-настоящему «загнулась». Без дела Левин, разумеется, не сидел, и сформировал новый коллектив Ghost Story Games, информации о проектах которого пока, мягко говоря, не так много, как хотелось бы.

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Но, похоже, мы уже подбираемся к тому моменту, когда прозвучит хотя бы анонс: в разделе вакансий Ghost Story Games появилась позиция старшего продюсера, и из её описания следует, что проект, над которым трудится коллектив, сейчас находится на поздних этапах производства. Традиционно обычно именно на этом этапе разработчики снимают маску таинственности и рассказывают о своём творении.

На данный момент, к сожалению, о проекте студии Левина известна только самая базовая информация: иммерсивная научно-фантастическая игра с элементами ролевой игры, стратегии и шутера.