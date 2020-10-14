Похоже, анонс новой игры от создателя BioShock уже не за горами
Несколько лет назад Кен Левин, известный, как создатель культовой серии BioShock, эффектно ушёл из студии Irrational Games, после чего она по-настоящему «загнулась». Без дела Левин, разумеется, не сидел, и сформировал новый коллектив Ghost Story Games, информации о проектах которого пока, мягко говоря, не так много, как хотелось бы.
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Но, похоже, мы уже подбираемся к тому моменту, когда прозвучит хотя бы анонс: в разделе вакансий Ghost Story Games появилась позиция старшего продюсера, и из её описания следует, что проект, над которым трудится коллектив, сейчас находится на поздних этапах производства. Традиционно обычно именно на этом этапе разработчики снимают маску таинственности и рассказывают о своём творении.
На данный момент, к сожалению, о проекте студии Левина известна только самая базовая информация: иммерсивная научно-фантастическая игра с элементами ролевой игры, стратегии и шутера.
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