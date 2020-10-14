Шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital получил очень тёплые отзывы игроков, поэтому регулярный выпуск для него новых дополнений — вполне закономерный, а главное, желанный результат. Несколько часов назад разработчики из Two Point Studios анонсировали дополнение Culture Shock, дали старт его предварительным заказам и сообщили, что оно выйдет уже в следующий вторник, 20 октября.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По сюжету дополнения, нам нужно будет помочь местной богеме в создании медицинской драмы. С точки зрения геймплея, что гораздо важнее и интереснее, нас ждут: три новые загадочные локации, три новых прибора для лечения больных, три дюжины новых заболеваний, из которых дюжина — с внешними проявлениями, новая музыка, более разнообразный геймплей и многое другое.