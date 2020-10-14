Симулятор управляющего больницей Two Point Hospital скоро получит новое дополнение
Шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital получил очень тёплые отзывы игроков, поэтому регулярный выпуск для него новых дополнений — вполне закономерный, а главное, желанный результат. Несколько часов назад разработчики из Two Point Studios анонсировали дополнение Culture Shock, дали старт его предварительным заказам и сообщили, что оно выйдет уже в следующий вторник, 20 октября.
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По сюжету дополнения, нам нужно будет помочь местной богеме в создании медицинской драмы. С точки зрения геймплея, что гораздо важнее и интереснее, нас ждут: три новые загадочные локации, три новых прибора для лечения больных, три дюжины новых заболеваний, из которых дюжина — с внешними проявлениями, новая музыка, более разнообразный геймплей и многое другое.
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