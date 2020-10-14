В конце этого года сборник Halo The Master Chief Collection на PC пополнится обновлённой Halo 4 и получит статус полностью завершённого продукта. Студия 343 Industries с самого анонса сборника сообщала, что не планирует добавлять в него Halo 5 Guardians, и на днях дополнительно подтвердила эту информацию. Так сказать, чтобы не возникало ложных надежд.

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Соответствующей информацией поделился координатор сообщества Halo Джон Юнижек: Halo 4 это последняя часть коллекции, и разработчики просят прощения за «разбитые мечты» о Halo 5 в составе сборника MCC.

На данный момент Halo 5 Guardians остаётся единственной частью серии, которую не выпускали/не выпустят на персональных компьютерах. Не факт, что нежелание студии добавлять проект в состав сборника MCC означает автоматическое сохранение статуса-кво, но и тешить себя надеждами PC-геймерам тоже не стоит.

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Стоит напомнить, что сейчас 343 Industries трудится над Halo Infinite, которая выйдет как на PC, так и на консолях Xbox уходящего и нового поколений. В конце лета релиз Halo Infinite отложили до 2021 года.