Как и было обещано, сегодня студия Echtra совместно с издательством Perfect World Entertainment официально открыли полноценный доступ к долгожданному многими ролевому боевику Torchlight III. В сравнении со многими современными играми, Torchlight III провела в раннем доступе совсем недолго — всего несколько месяцев с середины июня. Полная версия игры предлагается по цене в 1 297 рублей.

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Напомним, что события Torchlight III разворачиваются спустя сто лет после завершения рассказанной во второй части серии истории: Эмберитовая Империя находится в упадке, а Новастрайе угрожает вражеское вторжение, которое нам предстоит отразить.

За время раннего доступа проект получил, мягко говоря, смешанные оценки, а после релиза они снизились ещё сильнее. Судя по пользовательским отзывам, виной тому «вайп» всего прогресса без ясного обоснования данного действия.