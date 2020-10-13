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В Civilization VI появится увлекательный сценарий, вдохновлённый Sid Meier’s Pirates

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За что следует уважать Firaxis, так это за стабильную поддержку Civilization VI уже на протяжении четырёх лет (с намерением продолжать выпускать для игры контент и дальше). Совсем недавно в Civilization VI в составе сезонного пропуска New Frontier Pass появились Византия и Галлия, теперь настал черёд бесплатного общего обновления, в состав которого, в частности, войдёт новый игровой сценарий под незамысловатым названием Pirates.

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Разработчики открыто признаются, что черпали вдохновение для данного сценария из игры Sid Meier’s Pirates!, которую они сами считают одним из лучших творений дядюшки Сида. В «пиратском» сценарии к Civilization VI мы в одиночку или с тремя другими участниками примем на себя роли четырёх различных пиратских фракций с уникальными способностями и должны будем бороздить моря, ища сокровища, докучая торговцам и всем несчастным, что попадут в поле зрения наших подзорных труб.

К сожалению, местные моря также облюбовали европейские колониальные державы — Англия, Испания, Франция и Нидерланды — поэтому периодически придётся вступать в стычки и с ними.

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Помимо сценария обновление внесёт исправления в баланс Civilization VI. В частности, шпионскую миссию «вербовка партизан», которая вынуждала игроков отказываться от строительства жилых районов, теперь нельзя «спамить», а работа Всемирного Конгресса теперь синхронизирована с выбранной скоростью игры.

Обновление выйдет в следующий четверг, 22 октября.

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2k games firaxis games civilization vi
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