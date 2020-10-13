В Civilization VI появится увлекательный сценарий, вдохновлённый Sid Meier’s Pirates
За что следует уважать Firaxis, так это за стабильную поддержку Civilization VI уже на протяжении четырёх лет (с намерением продолжать выпускать для игры контент и дальше). Совсем недавно в Civilization VI в составе сезонного пропуска New Frontier Pass появились Византия и Галлия, теперь настал черёд бесплатного общего обновления, в состав которого, в частности, войдёт новый игровой сценарий под незамысловатым названием Pirates.
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Разработчики открыто признаются, что черпали вдохновение для данного сценария из игры Sid Meier’s Pirates!, которую они сами считают одним из лучших творений дядюшки Сида. В «пиратском» сценарии к Civilization VI мы в одиночку или с тремя другими участниками примем на себя роли четырёх различных пиратских фракций с уникальными способностями и должны будем бороздить моря, ища сокровища, докучая торговцам и всем несчастным, что попадут в поле зрения наших подзорных труб.
К сожалению, местные моря также облюбовали европейские колониальные державы — Англия, Испания, Франция и Нидерланды — поэтому периодически придётся вступать в стычки и с ними.
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Помимо сценария обновление внесёт исправления в баланс Civilization VI. В частности, шпионскую миссию «вербовка партизан», которая вынуждала игроков отказываться от строительства жилых районов, теперь нельзя «спамить», а работа Всемирного Конгресса теперь синхронизирована с выбранной скоростью игры.
Обновление выйдет в следующий четверг, 22 октября.
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