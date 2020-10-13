Игровое подразделение Microsoft «огласило весь список» игр, которые пополнят и покинут подписку Xbox Game Pass во второй половине этого месяца. Новая «партия» появится в подписке уже 15 октября, и так сложилось, что в этот же день состоится официальный релиз ремастера Age of Empires III. Так что обладатели Xbox Game Pass для PC получат возможность сыграть в обновлённую замечательную стратегию.

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Помимо Age of Empires III Definitive Edition в Xbox Game Pass появятся:

15 октября — Heave Ho (PC), Katana Zero (Android, Xbox и PC), Tales of Vesperia Definitive Edition (Xbox и PC), The Swords of Ditto Mormo’s Curse (PC);

21 октября — ScourgeBringer (Xbox);

22 октября — Cricket 19 (Xbox), Surpaland (Xbox).

Покинут Xbox Game Pass значительно больше игр:

15 октября — Felix the Reaper (Xbox и PC), Metro 2033 Redux (Xbox и PC), Minit (Xbox и PC), Saints Row IV Re-Elected (PC), State of Mind (PC).

30 октября — After Party (Xbox), Lego Star Wars III (Xbox и PC), Rise & Shine (Xbox), Tacoma (Xbox и PC), The Lord of the Rings Adventure Card Game (Xbox и PC), The Red Strings Club (PC).

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Поскольку главным проектом из перечисленных является Age of Empires III Definitive Edition, то стоит напомнить, что ремастер порадует не только обновлённой графикой, более приятным интерфейсом и возможностью сильнее отдалять и приближать камеру, но и двумя новыми цивилизациями со своими уникальными способностями, а также продвинутым обучающим режимом.