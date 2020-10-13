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Кооперативный боевик с динозаврами Second Extinction добрался до Steam по программе раннего доступа

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Как и было обещано ранее, сегодня кооперативный шутер Second Extinction, в котором нам в роли отчаянных вояк предстоит сразиться с заполонившими Землю динозаврами, добрался до Steam по программе раннего доступа. Проект предлагается за более чем адекватную для его статуса сумму в 465 рублей.

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Технически, в Second Extinction можно играть и в одиночку, но, как и в любом «заточенном» на кооператив проекте, лучше всё же позвать друзей и порезвиться вместе. В рамках раннего доступа игрокам доступны четыре героя, десяток видов оружия, которое можно улучшать, а также карта из семи регионов.

Со временем, естественно, игра будет расширяться и получать всё новый и новый контент. Пользовательский рейтинг у Second Extinction, впрочем, пока оставляет желать лучшего.

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