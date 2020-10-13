Несмотря на то, что PC-версия Horizon Zero Dawn уже практически полностью избавилась от «врождённых» недостатков, разработчики из Guerilla Games всё равно продолжают регулярно обеспечивать игру обновлениями. Так, сегодня проект получил обновление до версии 1.06.

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Судя по стабильно сокращающемуся перечню исправлений, PC-версия Horizon Zero Dawn уже близка к идеальному состоянию. В свежем патче разработчики решили проблемы с вылетами при установке игры в директории, содержащие не-ANSI символы, решили проблемы с некорректной работой адаптивной настройки частоты кадров, мерцанием графики и другими незначительными неполадками.

Разработчикам известно, что некоторые игроки могут получать сообщения о нехватке памяти во время процесса оптимизации; также Guerilla осведомлена о падении производительности игры на определённых конфигурациях оборудования. Что поделать: оптимизировать игру под бесчисленное множество PC-конфигураций — совсем нетривиальная задача.