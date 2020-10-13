Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее повышающее стабильность игры обновление

7
<b>RTX 3090 в Регарде</b>
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Несмотря на то, что PC-версия Horizon Zero Dawn уже практически полностью избавилась от «врождённых» недостатков, разработчики из Guerilla Games всё равно продолжают регулярно обеспечивать игру обновлениями. Так, сегодня проект получил обновление до версии 1.06.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Судя по стабильно сокращающемуся перечню исправлений, PC-версия Horizon Zero Dawn уже близка к идеальному состоянию. В свежем патче разработчики решили проблемы с вылетами при установке игры в директории, содержащие не-ANSI символы, решили проблемы с некорректной работой адаптивной настройки частоты кадров, мерцанием графики и другими незначительными неполадками.

Разработчикам известно, что некоторые игроки могут получать сообщения о нехватке памяти во время процесса оптимизации; также Guerilla осведомлена о падении производительности игры на определённых конфигурациях оборудования. Что поделать: оптимизировать игру под бесчисленное множество PC-конфигураций — совсем нетривиальная задача.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

horizon zero dawn guerilla games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее повышающее стабильность игры обновление
7
XCOM 2 готовится к выходу на iOS со всеми дополнениями
1
Call of Duty: Modern Warfare на PC получит возможность удалять отдельные части игры
3
Rockstar приобрела студию-разработчика Crackdown 2
2
Результаты тестирования DiRT 5 при 120 fps записали на видео
4
Найт-Сити и его опасности на свежих скриншотах Cyberpunk 2077
12

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 148
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
50
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
149
Собираем недорогой игровой компьютер на Авито — полезные советы
49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
33
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
26
Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru
43
5 игр с уникальной атмосферой - Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 2, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind
11
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
16:00
Это из тех новостей когда сказали что дефицит 2000 серии видеокарт и будет подорожание? ну да. ну да.....
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел в России на 20 000 рублей – уникальная 108 Мп камера, флагманский процессор и быстрая зарядка 50 Вт дешевле, чем на Aliexpress
ffe
16:00
Благодарю, Учитель! Я обязательно запомню эту простую Мысль. Интересно, а какую ценность имел кусок золота, либо, скажем, алмаз размером с кулак, миллион лет назад... Учитель, не может ли быть так, ...
Palit RTX 3090 GamingPro уже можно купить в России почти за 171 000 рублей
mo3ulla
15:59
в сегодняшних реалиях один знакомый бывший красный .. хотел купить 3300х.. но оказалось что его ждать под заказ неделю (вильнюс литва) . а в радиусе 50 евро 10400f как цпу вообще другого уровня .. уж...
6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X может соперничать с 8-ядерным Intel i7-10700, Ryzen 5 5600 выйдет по цене $220 в 2021-м
awe3741
15:59
Согласен, эти конченные новости уже порядком вымораживают, как и покупки хлама с али, так и ООооо вы не поверите, вышла MIUI 12 на ваши аппараты, но как вышла, несовсем 12, а ток бэта и вот ток эти ап...
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел в России на 20 000 рублей – уникальная 108 Мп камера, флагманский процессор и быстрая зарядка 50 Вт дешевле, чем на Aliexpress
Vasiliy Korshunov
15:59
10 оттенков 865-го. Бессмысленный рейтинг. Надо усреднять результаты процов и сравнивать именно их.
Топ-10 смартфонов сентября по версии AnTuTu
Дмитрий Малинин
15:58
за 50.000 в ДНС продают его
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел в России на 20 000 рублей – уникальная 108 Мп камера, флагманский процессор и быстрая зарядка 50 Вт дешевле, чем на Aliexpress
Y0!
15:58
Тебе он нужнее.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
VRoman
15:57
А как же. Кривая почти на максимуме. Видюха теряет 100% стабильность когда долбится в температурный предел. Компромис таков: 73% лимит мощности, 2600 оборотов у турбины и 81 градус.
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
Юрий Долгорукий
15:56
Когда он уже школу закончит?
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Dryden
15:55
Народных 6ядерников дофига в магазине. Новый топ неравно народный проц. Асус - это не АМД. АМД сделали все возможное. Рост рубля - не вина АМД. Новые железки сейчас целиком выгоднее собирать на Интел...
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем