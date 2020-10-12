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Rockstar приобрела студию-разработчика Crackdown 2

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Издание The Gamer сообщило о том, что Rockstar стала владелицей компании Ruffian Games. Согласно юридической информации, фактически процесс завершился 6 октября.

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В составе Rockstar коллектив сменил название на Rockstar Dundee (по названию города Данди в Шотландии, Соединённое Королевство, где расположена студия). К сожалению, пока неизвестно, чем конкретно будет заниматься Rockstar Dundee в составе большой «семьи».

За 12 лет своего существования Ruffian Games отметилась лишь в создании сносного экшена Crackdown 2, однако с Rockstar она сотрудничала уже на протяжении как минимум года.

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